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Происшествия

В Оше оштрафовали пять свадебных кортежей за нарушение ПДД на 75 тысяч сомов

В Оше пять свадебных кортежей, нарушивших Правила дорожного движения, оштрафованы на общую сумму 75 тысяч сомов. Об этом сообщил начальник пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

Инцидент произошел, когда в социальных сетях появилось видео, на котором свадебные кортежи перекрыли главную дорогу города, создавая препятствия для других участников движения. Пассажиры машин высовывались из окон, а автомобили не пропускали других водителей.

По данному факту сотрудники ОПСМ южной столицы провели оперативные мероприятия, задержав пять машин. Все они отправлены на штрафстоянку. Водители каждого из кортежей оштрафованы на 15 тысяч сомов, что в сумме составило 75 тысяч.

В случае повторного нарушения, согласно действующему законодательству, водители будут лишены права управления транспортным средством до шести месяцев.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/316487/
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