В МВД прокомментировали задержание бывшего общественного помощника президента КР

В Молдове задержан гражданин Кыргызстана, находившийся в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в МВД.

По информации ведомства, Х.Х. (Хайдарали (Айдар) Халиков), 1965 года рождения, обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере по статье 209 УК КР.

По данным следствия, Х.Х., будучи государственным служащим, завладел крупной суммой денег, обманув гражданку С.Д. Кроме того, он подозревается в совершении других аналогичных преступлений.

Вопрос об экстрадиции задержанного в Кыргызстан рассматривается Генеральной прокуратурой.

Напомним, ранее о задержании сообщала Генеральная инспекция по миграции при МВД РМ, также об этом писал журналист-расследователь Болот Темиров.

Добавим, Айдар Халиков был членом партии «Мекенчил». После событий 2020-го он получил статус общественного помощника главы государства. В 2024 году покинул КР и выступал с резкой критикой в адрес Садыра Жапарова и его окружения.

