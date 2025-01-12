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Происшествия

В Калифорнии теперь начались разрушительные огненные торнадо. Что это за явление

В Калифорнии вновь зафиксированы редкие и опасные природные явления — огненные торнадо. 10 января 2025 года в районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе наблюдались вращающиеся столбы горячего воздуха и газов, вызванные лесными пожарами и сильными ветрами. Об этом пишут американские СМИ.

Очевидцы публикуют в соцсетях видеозаписи этих огненных вихрей. 

Власти штата объявили обязательную эвакуацию населения из зоны чрезвычайной ситуации. Президент США Джо Байден ввел режим бедствия в штате Калифорния.

Огненные торнадо — редкое явление, возникающее, когда пожар и сильный ветер создают вращающийся столб огня, пепла и дыма. Они представляют серьезную опасность из-за своей непредсказуемости и разрушительной силы.

Лесные пожары в Калифорнии начались 7 января этого года и продолжаются уже шесть дней. Среди наиболее разрушительных — пожары в районах Пасифик-Палисейдс и Итон-Каньон в округе Лос-Анджелес. По состоянию на 12 января число погибших возросло до 16 человек.

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По предварительным данным, пожары уничтожили более 12 тысяч строений, включая дома знаменитостей, и привели к эвакуации около 180 тысяч человек.

Общий ущерб от них оценивается в $50 миллиардов, а убытки страховых компаний могут достигнуть $20 миллиардов.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/316524/
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