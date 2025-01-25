Задержаны бывший президент «Кыргызиндустрии» и его заместитель

Задержаны бывший президент ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасул Абдураимов и вице-президент Б.Б. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

Фото ГКНБ. Задержанные руководители ОАО

По его данным, возбуждено дело по факту коррупции. Основанием послужили материалы комплексной проверки «Кыргызиндустрии», проведенной Генеральной прокуратурой.

Отмечается, что в 2022-2024 годах предприятию из бюджета республики выделили более 2,3 миллиарда сомов. Должностные лица предприятия создали устойчивую коррупционную схему по присвоению и растрате этих средств через дочерние компании.

Так, с 2022 по 2024 год «Кыргызиндустрия» создала более 40 заведомо убыточных предприятий, финансовые вливания в которые остались безвозвратными. Результаты следственных действий дают основания полагать, что руководство ОАО изначально преследовало личные корыстные цели по незаконному обогащению и созданию благоприятных условий для себя и приближенных лиц. Пресс-центр ГКНБ

Сообщается, что в структуре ОАО было предусмотрено неоправданно большое количество руководящих должностей (из 75 сотрудников 33 являются руководителями), на которые назначались родственники, друзья и приближенные руководства предприятия с высоким фондом оплаты труда.

«Следует отметить, что руководство и особо приближенные к нему сотрудники одновременно занимали должности в ОАО «Кыргызиндустрия» и дочерних компаниях, где также получали заработную плату. В результате неэффективного управления, нерационального использования государственных ресурсов их умышленная растрата и декларативный подход к стратегии развития общества повлекли за собой причинение особо крупного ущерба государству, точный размер которого устанавливается», — говорится в пресс-релизе.