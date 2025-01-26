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Происшествия

В Алтайском крае кыргызстанцы попали в ДТП, им помогли спасатели

Спасатели Алтайского края возвращались с дежурства и стали свидетелями автоаварии на трассе Барнаул — Алейск, в которую попали кыргызстанцы. Один автомобиль буксировал другой на жесткой сцепке. Об этом сообщается в Telegram-канале управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае.

Уточняется, что на скользком участке дороги водитель не справился с управлением, обе машины перевернулись. Он получил небольшие порезы и ушибы, но госпитализация не потребовалась. Остальные участники ДТП не пострадали.

Спасатели оказали необходимую помощь и вызвали специалистов Автоспаса. До их приезда они оставались с участниками ДТП.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/317942/
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