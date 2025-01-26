Взрыв в селе Кок-Жар: одна из пострадавших скончалась

Одна из пострадавших при взрыве газа в многоэтажном доме в Кок-Жаре — 62-летняя женщина — скончалась. Об этом журналистам сообщил главный врач Городской клинической больницы скорой медицинской помощи Алмазбек Кубатбеков.

Ранее Минздрав информировал, что при взрыве пострадали женщина 62 лет и ее дочь 38 лет. Их доставили в Больницу скорой помощи.

У матери были ожог лица, туловища, обеих верхних и нижних конечностей I, II и III степеней (60 процентов тела), тяжелый ожоговый шок. Она находилась в крайне тяжелом состоянии.

У дочери ожог лица, обеих верхних конечностей I и II степеней (10 процентов тела). Она находится в стабильном состоянии.

Напомним, 19 января утром взрыв прогремел на улице Сейтек в присоединенном к столице селе Кок-Жар. По данным правоохранительных органов, он произошел на кухне квартиры на первом этаже. Повреждены окна, пострадавшие доставлены в больницу.