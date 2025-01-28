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Происшествия

Еще один автоугон в Бишкеке. В Новопавловке злоумышленник врезался в забор

По подозрению в угоне авто задержан 29-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

Автомобиль KIA K5 угнали 26 января примерно в 4.45 на улице Алтымышева. После в селе Новопавловка злоумышленник врезался на машине в забор частного дома. Возбуждено дело по статье «Неправомерное завладение автомототранспортным средством» УК КР.

Оперативники УВД Ленинского района задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний Н.Б., которого суд водворил в СИЗО. Следствие продолжается.

Ранее милиция сообщила, что 27 января примерно в 5.00 пьяный мужчина угнал Toyota Camry и врезался на ней в забор.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/318145/
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