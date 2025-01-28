Пожар в зоопарке Бишкека. Причиной, возможно, стало замыкание в проводке

По предварительным данным, пожар в бишкекском зоопарке начался из-за замыкания в проводке. Об этом сообщил директор центра ZooBishkek Владислав Шевченко.

По информации бригады пожарных, возгорание произошло из-за замыкания в одном из закрытых теплых вольеров — в зимнее время там всегда работает электрообогрев пола и стен для поддержания комфортной температуры тропическим животным. Огонь перекинулся и на соседний вольер.

Как сообщил директор, проводка новая, и подключение выполнено профессионально и хорошо заземлено. «Возможно, по нашему предположению, замыкание спровоцировали резкие скачки и перепады напряжения, от которых никто не застрахован», — добавил он.

МЧС вынесет официальное заключение после соответствующих проверок.

«В результате несчастного случая погибли семейство обезьян: Оскар и его детеныши Тайсон, Йося и Абу, сурикаты, которые накануне до отвала наелись сверчков и поэтому крепко спали, кенгуру Ру и попугай Лео. Нам очень сложно сформулировать, что мы сейчас ощущаем. Мы морально раздавлены. У команды шок: большинство из погибших животных зоотехники центра лично выхаживали и возили на операции, уходили с ними в декрет, принимали роды, ежедневно были им семьей, мамой, папой и кормильцем. Пока мы даже не можем осознать до конца происходящее. Сердце болит. Мы очень просим отнестись с пониманием к нашим сотрудникам и не винить их ни в чем, не писать им личные обвинительные сообщения», — заключил Владислав Шевченко.

Центр будет временно закрыт для восстановления вольеров и устранения последствий пожара.