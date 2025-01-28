19:46
USD 87.45
EUR 91.18
RUB 0.90
Происшествия

В Якутии ураган сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8

Ураган сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8 в аэропорту в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Инцидент произошел 27 января в аэропорту Тикси в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 метров в секунду. Повреждены лопасти несущего винта у двух вертолетов авиакомпании «Полярные авиалинии».

Территориальное управление Росавиации начало проверку. Сформирована группа из специалистов инженерно-авиационной службы для оценки повреждений и дальнейшего восстановления Ми-8. Они вылетят в Тикси при наступлении благоприятных погодных условий, добавили в пресс-службе авиакомпании.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/318193/
просмотров: 956
Версия для печати
Материалы по теме
Якутским бизнесменам предложили посетить Кыргызстан
Провести в Кыргызстане уличные игры «Дети Азии» предлагает глава Якутии
Саха Республикасынын башчысы Кыргызстанга иш сапары менен келди
В Кыргызстан с рабочим визитом прибыл глава Якутии
Полеты на вертолетах МЧС Кыргызстана: частная аренда и общественный резонанс
Около $50 миллиардов составил ущерб от урагана «Милтон» в США
АКШдагы «Милтон» бороону. Жабыркагандардын арасында кыргызстандыктар жок
Ураган «Милтон» в штате Флорида. Среди пострадавших кыргызстанцев нет — МИД
Более 5,5 миллиона человек эвакуируют в США из-за урагана «Милтон»
Число жертв урагана «Хелен» в США достигло 175 человек
Популярные новости
Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на&nbsp;миллионы сомов и&nbsp;купила себе BMW Молодая кыргызстанка собирала пожертвования на миллионы сомов и купила себе BMW
Взрыв в&nbsp;селе Кок-Жар: одна из&nbsp;пострадавших скончалась Взрыв в селе Кок-Жар: одна из пострадавших скончалась
Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и&nbsp;насиловал девушек Спецслужбы задержали мужчину, который спонсировал ОПГ и насиловал девушек
Пакистанцы по&nbsp;поддельным паспортам незаконно привозили в&nbsp;КР соотечественников Пакистанцы по поддельным паспортам незаконно привозили в КР соотечественников
Бизнес
Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с&nbsp;работой &laquo;Джеруя&raquo; Новоизбранные депутаты округа Шумкар-Уя ознакомились с работой «Джеруя»
MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров MegaPay представляет гибридный смарт-POS-терминал для бизнес-партнеров
O!Bank получил три награды от&nbsp;Межбанковского процессингового центра O!Bank получил три награды от Межбанковского процессингового центра
MBANK&nbsp;&mdash; лидер года в&nbsp;платежных технологиях по&nbsp;версии ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; MBANK — лидер года в платежных технологиях по версии ЗАО «МПЦ»
28 января, вторник
19:31
Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воздушные маршруты Авиакрушение в Актау. Самолеты Узбекистана изменили воз...
19:02
Налоговая служба автоматизирует проверку отчетов по косвенным налогам
18:40
А где тут переход? В Бишкеке патрульные проводят рейд «Пешеход»
18:30
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 28 января. Что показывают датчики
18:04
В Кыргызстане запретили госномера с непристойными и криминальными аббревиатурами