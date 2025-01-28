В Якутии ураган сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8

Ураган сломал лопасти у двух вертолетов Ми-8 в аэропорту в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Полярные авиалинии».

Инцидент произошел 27 января в аэропорту Тикси в результате воздействия порывов ветра, достигавших более 40 метров в секунду. Повреждены лопасти несущего винта у двух вертолетов авиакомпании «Полярные авиалинии».

Территориальное управление Росавиации начало проверку. Сформирована группа из специалистов инженерно-авиационной службы для оценки повреждений и дальнейшего восстановления Ми-8. Они вылетят в Тикси при наступлении благоприятных погодных условий, добавили в пресс-службе авиакомпании.