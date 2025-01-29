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Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке

Спецслужбы задержали врача Национального центра онкологии и гематологии за систематическое вымогательство денег у пациентов. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

К руководству ГКНБ обращались граждане, которые жаловались на поборы со стороны врачей центра онкологии. По постановлению суда накануне, 28 января, в кабинете врача этого медучреждения 36-летней С.М.П. проведен обыск. Чекисты обнаружили там 119 тысяч сомов и $100, полученные от пациентов. Кроме того, видеонаблюдение за врачом дало ряд доказательств вымогательства и получения денег от пациентов. 

Установлено, что С.М.П. получала от пациентов от 2 тысяч до 22 тысяч сомов за проведенные операции и медицинские услуги, которые должны предоставляться онкобольным бесплатно. Врача водворили в СИЗО ГКНБ. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/318298/
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