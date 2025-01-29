Цирк могут перевести на хозрасчет. Артисты против и жалуются на директора

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева хотят перевести на хозрасчет. Об этом корреспонденту 24.kg сообщили его артисты, которые к тому же жалуются и на действия своего директора Светлану (Асланайым) Аширову.

По словам заслуженной артистки КР Фатимы Мукушевой, директор увольняет ветеранов, которые могли бы и дальше продолжить выступать и обучать молодое поколение циркачей. Сама Фатима Мукушева тоже лишилась работы — 31 декабря 2024 года подошел к концу трудовой договор, который директор цирка не продлила.

«С 1-го числа я безработная. Хотя я являюсь тренером и у меня много учеников. Я ничего не подписывала, но потом увидела свою подпись на приказе об увольнении. Я эту бумагу не подписывала. Кроме того, я около 20 лет жила в цирковом общежитии, а из-за увольнения меня могут выселить. А ведь своего дома у меня нет, как и родственников, к кому я могла бы пойти жить. Всего уволили пять человек — все мы тренеры, обучающие молодых артистов», — рассказала она.

Кроме того, как заявила артист высшей категории Кыргызского государственного цирка Аида Акматова, буквально вчера, 28 января, артисты узнали, что цирк планируют перевести на хозрасчет, что может привести к развалу циркового искусства Кыргызстана. Ведь в стране нет ни одного учебного заведения, где обучали бы циркачей. Местные артисты сами взращивают молодое поколение.

«Для нас это гиблое дело. Ни в коем случае этого делать нельзя, так как тогда циркового искусства не будет. В 1990-е уже был такой опыт, и ни к чему хорошему он не привел. Если цирк переведут на хозрасчет, то артисты могут остаться без работы. Не будет зарплаты и возможности тренироваться», — отметила Аида Акматова.

Напомним, Светлану Аширову назначили директором цирка в конце октября 2024 года, а 23 января 2025-го пресс-служба Министерства культуры КР сообщила, что по истечении испытательного срока ее освободили от занимаемой должности. Обратившиеся в редакцию артисты заверили, что Светлана Аширова, несмотря на заявление Минкульта, не покидает свой кабинет.

Светлана Аширова уверяет, что в должности главы цирка ее восстановили накануне, 28 января, и заключили трудовой договор на один год. Насчет жалоб артистов и возможного перевода на хозрасчет она сказала, что во всем разбирается Министерство культуры.

«Никто их не увольнял, а наоборот, я просила ветеранов цирка придумать номер, ходить на работу и делать свою работу. Одна из них не работает у нас на протяжении четырех лет. У еще одной проблемы с посещаемостью, у нее много пропусков и тоже нет нового номера. С остальными такая же проблема, поэтому мы не стали продлевать трудовые договоры и попрощались с ними. Что касается моего увольнения, это был испытательный срок. Буквально вчера вышел приказ о моем восстановлении в должности. Кроме того, о переводе цирка на хозрасчет — вопрос еще решается, и спустили его из Министерства культуры», — рассказала глава цирка.

Журналисты 24.kg хотели прояснить ситуацию с Кыргызским государственным цирком в Министерстве культуры, но пресс-секретарь заверил, что вопросы о переводе на хозрасчет и назначении Светланы Ашировой на данный момент решаются, и пообещал предоставить информацию позже.

А пока противники перевода цирка на хозрасчет и назначения Светланы Ашировой обращаются к президенту страны Садыру Жапарову с просьбой решить наболевшие вопросы.