01:03
USD 87.45
EUR 90.81
RUB 0.89
Происшествия

Погиб в ДТП ветеран органов национальной безопасности Куванчбек Касымов

Ушел из жизни ветеран органов национальной безопасности, полковник в запасе Куванчбек Касымов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав госкомитета глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной председателя Совета ветеранов ГКНБ по Баткенской области полковника в запасе Куванчбека Касымова, погибшего в ДТП 31 января 2025 года, выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Полковник Куванчбек Касымов родился 1 января 1964-го в селе Ак-Суу Лейлекского района Баткенской области.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ. Куванчбек Касымов

Службу в ГКНБ начал в январе 1994 года. Прошел путь от оперуполномоченного Ноокатского РО Ошской области до начальника различных подразделений госкомитета.

За период службы внес большой вклад в дело по обеспечению национальной безопасности для защиты кыргызской государственности. 23 декабря 2024-го президентом награжден медалью «Данк» за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Также за инициативу и профессионализм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, награжден различными ведомственными наградами органов национальной безопасности и почетной грамотой главы государства.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/318628/
просмотров: 2881
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош инспектора Счетной палаты задержали при получении взятки в $5 тысяч
При получении взятки задержаны оперативники и начальник ИДН Октябрьского РУВД
В Узгене задержаны бывший депутат и организатор земельной мафии
Представляются чекистами. ГКНБ предупредил о мошенниках
В селе Байтик спецслужбы задержали наркоторговца с 800 граммами афганского чарса
Глава ГКНБ встретился с директором антитеррористической структуры ШОС
Главного бухгалтера и бывшего главу «Бишкекгорлифта» уличили в присвоении денег
Члена ОПГ по прозвищу Огуз задержали за призывы к массовым беспорядкам
В Бишкеке добровольно вернули незаконно приватизированный детский сад
ГКНБ задержал организатора уклонения от оплаты лицензии на 144 миллиона сомов
Популярные новости
Вымогала деньги у&nbsp;пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в&nbsp;Бишкеке Вымогала деньги у пациентов. Спецслужбы задержали врача онкоцентра в Бишкеке
Задержан мужчина, который из&nbsp;США переправлял оружие в&nbsp;Россию через Кыргызстан Задержан мужчина, который из США переправлял оружие в Россию через Кыргызстан
В&nbsp;Швеции убит организатор акций сожжения Корана В Швеции убит организатор акций сожжения Корана
Нарушения при ввозе в&nbsp;Кыргызстан автомобилей из&nbsp;Кореи выявила таможня Нарушения при ввозе в Кыргызстан автомобилей из Кореи выявила таможня
Бизнес
10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;старт бизнеса? Это реально с&nbsp;приложением &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; 10 миллионов сомов на старт бизнеса? Это реально с приложением «Мой О!»
&laquo;Яндекс Плюс&raquo; БЕСПЛАТНО на&nbsp;всех тарифах &laquo;Переходи на&nbsp;О! КОМБО&raquo; «Яндекс Плюс» БЕСПЛАТНО на всех тарифах «Переходи на О! КОМБО»
Трансграничное сотрудничество: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; и&nbsp;зарубежные партнеры объединяют усилия Трансграничное сотрудничество: ЗАО «МПЦ» и зарубежные партнеры объединяют усилия
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; делегат Всемирного банковского форума «Элдик Банк» — делегат Всемирного банковского форума
2 февраля, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
1 февраля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 февраля: будет солнечно
20:25
В городе Ош инспектора Счетной палаты задержали при получении взятки в $5 тысяч
20:21
Получивший множество наград фильм «Горная трясогузка» выходит в прокат в Бишкеке
19:59
Отель и коттеджный городок хотят построить в пансионате «Университет» в Бостери