Погиб в ДТП ветеран органов национальной безопасности Куванчбек Касымов

Ушел из жизни ветеран органов национальной безопасности, полковник в запасе Куванчбек Касымов. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Руководство, Совет ветеранов и личный состав госкомитета глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной председателя Совета ветеранов ГКНБ по Баткенской области полковника в запасе Куванчбека Касымова, погибшего в ДТП 31 января 2025 года, выражают искренние соболезнования его родным и близким.

Полковник Куванчбек Касымов родился 1 января 1964-го в селе Ак-Суу Лейлекского района Баткенской области.

Фото пресс-центра ГКНБ. Куванчбек Касымов

Службу в ГКНБ начал в январе 1994 года. Прошел путь от оперуполномоченного Ноокатского РО Ошской области до начальника различных подразделений госкомитета.

За период службы внес большой вклад в дело по обеспечению национальной безопасности для защиты кыргызской государственности. 23 декабря 2024-го президентом награжден медалью «Данк» за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Также за инициативу и профессионализм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, награжден различными ведомственными наградами органов национальной безопасности и почетной грамотой главы государства.