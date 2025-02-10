23:45
USD 87.45
EUR 90.27
RUB 0.90
Происшествия

Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки

Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки. Об этом сообщает ВВС.

«У обезьяны произошел контакт с трансформатором в нашей сети, что привело к возникновению дисбаланса в системе» — так министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джайакоди объяснил журналистам причины полного блэкаута, случившегося на острове около 11.00 10 февраля.

Reuters
Фото Reuters

Как пишет издание, трагическое для обезьяны происшествие случилось на подстанции к югу от столицы Шри-Ланки Коломбо.

После этого подачу электричества пришлось восстанавливать поэтапно в течение многих часов, начиная с медицинских учреждений и водоочистительных станций.

Ланкийские пользователи соцсетей выдали по поводу этого происшествия массу шуток и язвительных реплик в адрес властей.

«Одна обезьяна = полный бардак. Может, пора подумать об инфраструктуре?» — например, написал в сети X пользователь Mario Nawfal.

«Только на Шри-Ланке драка кучки обезьян на подстанции может привести к отключению электричества на всем острове», — написала главный редактор местной газеты Daily Mirror Джамиля Хусейн.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/319408/
просмотров: 1073
Версия для печати
Материалы по теме
В Камбодже обезьяны нападают, воруют и разрушают храмы из-за блогеров
Шесть обезьян и кенгуру погибли при пожаре в бишкекском зоопарке
Оплатите долги. Энергетики отключат более 5 тысяч 300 абонентов Бишкека
В Новый год без долгов. Кыргызстанцев просят погасить задолженность за свет
Кыргызстанцы просят график отключения электроэнергии — депутат
Бесперебойную работу энергосистемы поручено обеспечить в новогодние праздники
Министр энергетики Кыргызстана рассказал, почему постоянно отключают свет
Отключение света. Глава Минэнерго попросил прощения у кыргызстанцев
Отключение электричества в Кыргызстане: Садыр Жапаров прокомментировал проблему
Холодно. Энергетики объяснили отключение электричества
Популярные новости
В&nbsp;США по&nbsp;подозрению в&nbsp;нарушении законов об&nbsp;иммиграции задержаны кыргызстанцы В США по подозрению в нарушении законов об иммиграции задержаны кыргызстанцы
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
Новая схема мошенничества с&nbsp;использованием дипфейков появилась в&nbsp;Кыргызстане Новая схема мошенничества с использованием дипфейков появилась в Кыргызстане
В&nbsp;Чуйской области обнаружен крупный схрон с&nbsp;арсеналом оружия В Чуйской области обнаружен крупный схрон с арсеналом оружия
Бизнес
Изобильные урожаи с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Изобильные урожаи с «Оптима Банком»
Делайте переводы в&nbsp;&laquo;Юнистрим&raquo; и&nbsp;получите шанс выиграть автомобиль и&nbsp;ценные призы Делайте переводы в «Юнистрим» и получите шанс выиграть автомобиль и ценные призы
Три дня до&nbsp;судьбоносного розыгрыша: 10&nbsp;миллионов сомов могут стать вашими! Три дня до судьбоносного розыгрыша: 10 миллионов сомов могут стать вашими!
Откройте для себя Таиланд с&nbsp;&laquo;MEGA ЭЛКАРТ&raquo;! Успейте принять участие в&nbsp;акции! Откройте для себя Таиланд с «MEGA ЭЛКАРТ»! Успейте принять участие в акции!
10 февраля, понедельник
23:41
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в App Store и Google Play «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе в...
23:09
Сборная Кыргызстана обыграла Таджикистан на женском чемпионате CAFA по футзалу
22:34
В Италии телефонные мошенники убедили расстаться с деньгами даже миллиардеров
22:00
Насилие над женщинами. Кризисные центры, куда жертвы могут обратиться за помощью
21:22
Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки