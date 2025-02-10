Одна обезьяна оставила без электричества 22 миллиона жителей Шри-Ланки. Об этом сообщает ВВС.

«У обезьяны произошел контакт с трансформатором в нашей сети, что привело к возникновению дисбаланса в системе» — так министр энергетики Шри-Ланки Кумара Джайакоди объяснил журналистам причины полного блэкаута, случившегося на острове около 11.00 10 февраля.

Фото Reuters

Как пишет издание, трагическое для обезьяны происшествие случилось на подстанции к югу от столицы Шри-Ланки Коломбо.

После этого подачу электричества пришлось восстанавливать поэтапно в течение многих часов, начиная с медицинских учреждений и водоочистительных станций.

Ланкийские пользователи соцсетей выдали по поводу этого происшествия массу шуток и язвительных реплик в адрес властей.

«Одна обезьяна = полный бардак. Может, пора подумать об инфраструктуре?» — например, написал в сети X пользователь Mario Nawfal.

«Только на Шри-Ланке драка кучки обезьян на подстанции может привести к отключению электричества на всем острове», — написала главный редактор местной газеты Daily Mirror Джамиля Хусейн.