Бишкекский милиционер задержан по подозрению в изнасиловании

Правоохранители задержали лейтенанта милиции по подозрению в изнасиловании. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе главного управления внутренних дел Бишкека.

По ее данным, 6 февраля в ГУВД Бишкека с заявлением обратилась 24-летняя С.Э., которая просила принять меры в отношении неизвестного. По ее словам, в одной из гостиниц столицы он избил и изнасиловал ее. Возбуждено дело по статье «Изнасилование» УК КР.

Сотрудники Отдела внутренних расследований ГУВД Бишкека совместно с руководством УВД Октябрьского района установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался лейтенант милиции К.У. – сотрудник УВД Октябрьского РУВД. Его водворили в ИВС.

Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается. Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что задержанный является сотрудником УВД Октябрьского района столицы.