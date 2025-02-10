В Италии телефонные мошенники убедили расстаться с деньгами даже миллиардеров

Телефонные мошенники использовали искусственный интеллект, чтобы выдать себя за министра обороны Италии Гвидо Крозетто и других чиновников и убедить итальянских предпринимателей перевести деньги. Об этом сообщил Bloomberg.

Жертвами аферистов стали президент Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджио Армани, исполнительный вице-председатель Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера и миллиардер Массимо Моратти, бывший владелец миланского футбольного клуба «Интер».

Мошенники просили оплатить выкуп итальянских граждан, заключенных в тюрьму или похищенных в Иране и Сирии. Ранее Гвидо Крозетто написал в своем X о том, что два «крупных» бизнесмена связались с ним и заявили о получении звонка от его имени с просьбой перевести деньги.