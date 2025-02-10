Пожар на магистральном газопроводе произошел в Узбекистане

На магистральном газопроводе «Бухара — Урал» в Бухарской области Узбекистана произошла авария с утечкой газа. В «Узтрансгазе» и Минэнерго Узбекистана заявили, что «принимаются все необходимые меры для устранения данной ситуации», сообщила Gazeta.uz.

По данным областного управления по чрезвычайным ситуациям, 10 февраля в 11.26 утечка произошла на подземном участке газопровода.

«Быстрое реагирование позволило уже в 11.30 перекрыть задвижки, после чего наблюдался контролируемый выход остаточного газа. В настоящее время авария полностью устранена», — говорится в сообщении.

Пострадавших и жертв в результате происшествия нет, заявили в УЧС.

Длина газопровода «Бухара — Урал», который соединяет Узбекистан, Казахстан и Россию, превышает 4 тысячи 500 километров. Его построили в 1963−1965 годах для транспортировки природного газа из Узбекистана в Россию и другие страны.