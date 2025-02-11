Дрифтовавшего на BMW в центре Каракола водителя оштрафовали на 40 тысяч сомов

Автоинспекторы города Каракола оштрафовали водителя за автохулиганство и еще несколько нарушений ПДД на 40 тысяч сомов. Об этом 24.kg рассказал глава пресс-службы ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В Сети появилось видео, на котором автомобиль BMW дрифтует на проезжей части. Рядом проходят люди и припаркованы авто. В описании говорится, что ролик сняли в городе Караколе. Автоинспекторы установили личность автохулигана. Оказалось, у него нет водительского удостоверения. Мужчину оштрафовали на 40 тысяч сомов за автохулиганство, управление авто без документов и умышленное снятие и сокрытие госномера машины. Автомобиль водворили на штрафстоянку.