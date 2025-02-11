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Дело Эркина Мамбеталиева будет рассматривать Иссык-Кульский районный суд

Дело бывшего телохранителя Алмазбека Атамбаева Эркина Мамбеталиева будет рассматривать Иссык-Кульский районный суд. Об этом сообщили в Иссык-Кульском областном суде.

Материалы уголовного дела в его отношении переданы в райсуд для рассмотрения по существу.

Напомним, Эркин Мамбеталиев был задержан в начале августа 2024 года и водворен ИВС ГУВД города Каракола по статье 261 части 2 УК КР «Участие в организованной группе».

Ранее он был был осужден за убийство Чыныбека Алиева. В 2008 году Верховный суд также признал Эркина Мамбеталиева виновным в соучастии в убийстве нескольких человек, в том числе депутата Жыргалбека Сурабалдиева, и приговорил к пожизненному заключению. Однако после апрельских событий 2010-го суд пересмотрел дело, беспрецендетно применил амнистию, и его выпустили на свободу прямо из зала суда.

25 сентября 2024-го пресс-центр ГКНБ сообщал, что имущество члена ОПГ Эркина Мамбеталиева на $5,7 миллиона вернули государству.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/319556/
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