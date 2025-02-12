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Происшествия

Пожар в НИИХСиТО. Скончавшиеся — дети после операции

При пожаре в НИИ хирургии сердца и трансплантации органов погибли дети. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, несмотря на усилия врачей, двое послеоперационных детей (в возрасте 1 года 7 месяцев и 16 лет) скончались в реанимации Национального центра кардиологии и терапии.

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В МЧС редакции сказали, что умершие находились на аппарате ИВЛ.

Напомним, сообщение о возгорании поступило около 21.00. На месте работали шесть пожарных расчетов. Огонь полностью потушили в 23.15.

Ущерб уточняется.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/319644/
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