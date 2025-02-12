В школе № 72 восьмиклассника избили в туалете. Ученик скончался в реанимации

В школе № 72 в микрорайоне «Джал» Бишкека восьмиклассника избили в туалете. Он скончался в реанимации. Об этом на заседании Жогорку Кенеша рассказала депутат Надира Нарматова.

По ее словам, инцидент произошел 21 января. К нардепу обратился отец погибшего подростка.

«Мальчика 2010 года рождения в школьном туалете избили старшеклассники. После он попал в реанимацию и там скончался. Директор школы, завуч по воспитательной части и участковый милиционер злоупотребили своим должностным положением и удалили записи с камер видеонаблюдения», — сказала Надира Нарматова.

Она попросила дать протокольное поручение расследовать это дело тщательно.