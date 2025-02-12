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Происшествия

Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook

Милиция задержала мужчину, подозреваемого в призывах к свержению власти. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.
 
По данным милиции, во время мониторинга социальных сетей правоохранители выявили страничку в сети Facebook, где автор под именем «Берик Держинский» систематически публиковал негативные материалы в адрес руководства страны, призывающие к неподчинению законным требованиям представителей власти и массовым беспорядкам.
 
Возбуждено дело по статье «Массовые беспорядки» УК КР. В милиции сообщили, что проведена судебно-лингвистическая экспертиза, которая заключила, что в указанных публикациях содержатся признаки призывов к свержению или смене действующей власти и массовым беспорядкам.
 
Правоохранители установили личность владельца аккаунта. Им оказался 50-летний О.Б., у которого во время обыска обнаружили и изъяли удостоверение ОО «Движение «Элдик кенеш» и вещественные доказательства. Мужчину водворили в СИЗО.
 
На видео, распространенном ГУВД, можно увидеть, что задержание мужчины происходило с участием спецназа.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/319661/
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