Смерть восьмиклассника в Бишкеке. Решается вопрос эксгумации

На встрече с родителями и учениками школы № 72 заместитель начальника УВД Ленинского района Нурисбек Кыдырбаев сообщил, что на сегодня решается вопрос эксгумации тела восьмиклассника, который, по словам одноклассников, погиб после избиения.

«После эксгумации будет назначена судебно-медицинская экспертиза. По ее результату будет принято решение. Экспертам будут заданы вопросы, есть ли травма на теле погибшего ребенка и могла ли она стать причиной его смерти», — сказал он.

На встрече одноклассник покойного рассказал, что ученик девятого класса в туалете ударил Аннаса Айтбаева (погибшего) между солнечным сплетением и ребер. После мальчик схватился за грудь и потерял сознание. Спустя несколько минут он пришел в себя и сказал, что у него сжимается сердце. Подростка отвели в медпункт.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова сообщила, что 21 января в школе № 72 в микрорайоне «Джал» Бишкека восьмиклассника избили в туалете. Спустя две недели он скончался в реанимации. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.