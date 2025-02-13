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Происшествия

В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности прокомментировали уголовное дело и задержание главы и двух учредителей ОсОО «ЭлКат».

Напомним, 10 февраля спецслужбы провели обыск в офисе компании. Изъяты документы и компьютеры. Задержаны генеральный директор «ЭлКат» Уланбек Толубаев, учредители С.Ш. и З.К. Все они помещены
в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Первомайский районный суд Бишкека отправил в СИЗО генерального директора ОсОО «ЭлКат» Уланбека Толубаева и двух учредителей фирмы — Зикирали Кенжебаева и Сергея Шмелева на время следствия.

«Расследованием установлено, что в 1994 году создано государственно-частное предприятие «ЭлКат» (51 процент акций принадлежал управлению делами президента, 49 процентов — ОсОО «Центр Компьютерных Технологий»). В 1998-м состав учредителей ОсОО «ЭлКат» изменен, и вместо ОсОО «Центр Компьютерных Технологий» вошло ОсОО «Айкол-5». Следует отметить, что отдельные должностные лица управделами главы государства, одновременно являясь учредителями ОсОО «Айкол-5», вступили в преступный сговор с другими учредителями с целью незаконного завладения 100 процентами доли компании», — говорится в сообщении.

Чекисты добавили, что в 2006-2007 годах указанные лица, используя свои должностные полномочия и коррупционные связи во властных структурах, добились вынесения незаконных судебных решений, которыми вывели управделами президента из состава участников ОсОО «ЭлКат» без выплаты какой-либо компенсации.

В результате этих преступных действий группы должностных лиц госорганов и учредителей ОсОО «Айкол-5» государство безвозвратно лишилось своей доли в ОсОО «ЭлКат», являющемся стратегически важным предприятием в телекоммуникационной сфере, чем госбюджету причинен ущерб в особо крупном размере.

В настоящее время по делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление точной суммы ущерба, причиненного интересам государства, и упущенной выгоды. В рамках уголовного дела соответствующее обвинение в коррупции предъявлено бывшим работникам управделами главы государства и учредителям ОсОО «Айкол-5» К.З.М. и Ш.С.И.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/319856/
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