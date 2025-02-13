Смерть восьмиклассника в Бишкеке. Директора школы № 72 уволили

После смерти восьмиклассника в школе № 72 Бишкека директор Дамира Назаркулова уволена. Информацию 24.kg подтвердили в Минобразования.

Помимо этого, завуч и классный руководитель отстранены от должностей.

Напомним, на заседании Жогорку Кенеша депутат Надира Нарматова сообщила, что 21 января в школе № 72 в микрорайоне «Джал» восьмиклассника избили в туалете. Спустя две недели он скончался в реанимации. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР. Ход расследования находится на контроле Генпрокуратуры.