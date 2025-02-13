В Мюнхене водитель автомобиля намеренно въехал в толпу людей. Есть пострадавшие

Автомобиль намеренно въехал в толпу людей в Мюнхене. Об инциденте сообщила полиция города.

В заявлении говорится, что ранены «несколько человек», их число не уточняется. На месте работают медики и полиция.

Таблоид Bild пишет, что ранены 15 человек, официально эта информация не подтверждена. Издание BR24 отмечает, что машина въехала в толпу протестующих участников профсоюза. По утверждению одного из очевидцев, водитель сделал это намеренно.

Bild также информирует, что полиция задержала подозреваемого в совершении наезда. Это 24-летний выходец из Афганистана.

По последним данным, пострадало 27 человек.

Напомним, в декабре 2024 года в центре Магдебурга, столицы федеральной земли Саксония-Анхальт, внедорожник въехал в толпу на рождественской ярмарке. Тогда погибли четыре человека.