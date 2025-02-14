13:56
USD 87.45
EUR 91.06
RUB 0.95
Происшествия

В Санкт-Петербурге кыргызстанку ограбили на 7 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге в квартиру кыргызстанки ворвались двое злоумышленников, связали ее и похитили украшения на 7 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По его данным, 13 февраля вечером в управление МВД по Невскому району обратилась 27-летняя женщина и сообщила, что к ней ворвались вооруженные люди и похитили ее имущество. Приехавшие сотрудники установили, что потерпевшая — гражданка Кыргызстана в свободное от основной работы время перепродавала ювелирные изделия на сайте бесплатных объявлений. В среду ей позвонил мужчина, заинтересованный в покупке золотого колье с бриллиантами, и договорился о встрече.

Спустя два часа он приехал с другом посмотреть изделие. Когда женщина открыла дверь, преступники ворвались в квартиру и, угрожая пистолетом, связали ее скотчем. Они похитили ювелирные украшения, две пары наручных часов, мобильный телефон и наличные деньги. Сумма ущерба составила около 7 миллионов рублей.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/319910/
просмотров: 1184
Версия для печати
Материалы по теме
Кража телефонов и денег из авто в Токмаке. Задержан ранее разыскиваемый вор
На видео попало, как двое парней грабят магазин. Подозреваемых задержали
Трое парней избили бишкекчанина и отобрали у него деньги
Двух иностранцев, работников нефтебазы, избили в Кемине
В Каинды четверо парней ворвались в квартиру, избили мужчину и отобрали телефон
В Аксыйском районе трое подростков подозреваются в избиении школьника
Впустил в квартиру незнакомцев. В Кара-Балте парень пострадал от грабителей
В Бишкеке мужчина избил и ограбил прохожего
В Санкт-Петербурге задержали подозреваемых в кражах, среди них кыргызстанец
В Петербурге в словесной перепалке кыргызстанца ранили ножом, он в реанимации
Популярные новости
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
По&nbsp;делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова По делу MCN Coin спецслужбы задержали бывшего главу Госфиннадзора Тойчубекова
В&nbsp;ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства &laquo;ЭлКат&raquo; В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
Милиция с&nbsp;участием спецназа задержала мужчину за&nbsp;посты в&nbsp;Facebook Милиция с участием спецназа задержала мужчину за посты в Facebook
Бизнес
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
MegaPay: NFC-платежи с&nbsp;удобными аксессуарами и&nbsp;бесплатные NFC-стикеры! MegaPay: NFC-платежи с удобными аксессуарами и бесплатные NFC-стикеры!
Конгресс &laquo;Гидроэнергетика. Центральная Азия и&nbsp;Каспий&raquo; пройдет в&nbsp;Бишкеке Конгресс «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий» пройдет в Бишкеке
14 февраля, пятница
13:42
Европарламент проголосовал за введение санкций против Грузии Европарламент проголосовал за введение санкций против Г...
13:26
Судья Араванского районного суда подозревается в служебном подлоге
13:12
Спикер Жогорку Кенеша принял депутатов Великого национального собрания Турции
13:08
Судью Ленинского райсуда задержали за получение взятки
12:54
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса