Обещал помочь открыть майнинговую ферму. Задержан экс-замминистра энергетики

При получении $20 тысяч задержан бывший первый заместитель министра энергетики КР Т.Э., сообщает пресс-служба МВД КР.

Задержание провели накануне, 13 февраля, при получении части вымогаемой суммы. Установлено, что бывший чиновник потребовал от иностранной инвестиционной компании $220 тысяч за содействие в открытии майнинговой фермы, при этом подделал документы с подписью действующего министра энергетики. Правоохранители возбудили дело по статье «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Т.Э. водворен в ИВС.

«22 июня 2022 года он был назначен первым заместителем министра энергетики КР, а 14 сентября 2022-го был освобожден от занимаемой должности», — говорится в сообщении.

В данное время продолжается работа по установлению лиц среди бывших руководителей и работников Министерства энергетики, причастных к противоправным деяниям в энергетической отрасли.