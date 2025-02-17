За два дня рейда в Кыргызстане выявлены и привлечены к ответственности 186 пьяных водителей. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУОБДД МВД Байказы Айтикул уулу.

По его словам, рейд под названием «За рулем» проходил 14 и 15 февраля, во время которого выявили всего 6 тысяч 802 нарушения ПДД:

— 186 водителей наказаны за езду в нетрезвом состоянии;

— 259 оштрафованы за езду без соответствующих документов;

— 1 тысяча 72 оштрафованы за превышение скорости;

— 98 наказаны за выезд на встречную полосу движения;

— 7 оштрафованы за автохулиганство;

— 36 оштрафованы за незаконную тонировку передних боковых и лобового стекол авто.

За грубые нарушения Правил дорожного движения 1 тысяча 55 автомобилей временно помещены на штрафстоянку.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе УПСМ, с 14 по 16 февраля в столице автоинспекторы выявили 84 пьяных водителя. Их авто водворены на штрафстоянки, а собранные материалы переданы в суды для дальнейшего принятия решения по лишению водительского удостоверения.