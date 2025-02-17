В Майлуу-Суу утонул мальчик. Прокуратура возбудила дело на местный «Водоканал»

В Майлуу-Суу Джалал-Абадской области из-за халатности сотрудников предприятия «Водоканал» утонул трехлетний мальчик. Об этом 24.kg сообщил прокурор города Эрнест Асакеев.

По распоряжению сотрудника Майлуу-Сууйского городского водоканала рабочим поручено проведение ремонтных работ, в рамках которых вырыта яма для доступа к инженерным сетям. Однако яму оставили открытой, и после подачи воды она заполнилась, что создало смертельно опасную ситуацию для прохожих, особенно детей. 8 октября 2024 года в эту яму упал трехлетний мальчик и утонул.

Несмотря на то что пострадавшая семья не обращалась в правоохранительные органы с заявлением, прокуратура Майлуу-Суу возбудила уголовное дело по статье «Халатность» УК КР.

«После в ходе следствия мать погибшего ребенка обратилась с заявлением о привлечении виновных к ответственности, что официально признало ее потерпевшей стороной. Установлено, что сотрудник «Водоканала» Т.А. нарушил правила безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, предусмотренные статьей 272 части 2 «Нарушение правил безопасности горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности тяжкий или особо тяжкий вред» УК КР. Эти нарушения стали основанием для передачи уголовного дела в суд», — отметил Эрнест Асакеев.

Далее Майлуу-Сууйский городской суд признал Т.А. виновным и приговорил его к трем годам лишения свободы с двухлетним запретом работать в «Водоканале». После чего суд применил к нему статью «Освобождение от наказания с применением пробационного надзора» УК КР и назначил один год пробационного контроля. Кроме того, осужденный должен выплатить 100 тысяч сомов морального ущерба родителям утонувшего мальчика.

Прокурор Майлуу-Суу добавил, что строгое соблюдение правил безопасности является необходимым условием для предотвращения подобных трагедий.