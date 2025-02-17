Ремонт дорог в Таласской области. Задержан местный чиновник Минтранса

За систематические поборы и организацию коррупционной схемы задержан начальник Таласского регионального отдела № 3 департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и коммуникаций К.К.О. Об этом сообщил пресс-центр Госкомитета национальной безопасности.

«Установлено, что К.К.О. систематически получал незаконные денежные вознаграждения от начальников дорожно-эксплуатационных предприятий для принятия выполненных работ по ремонту и строительству автодорог в Таласской области без замечаний, что отрицательно влияло на качество асфальтового покрытия», — говорится в сообщении.

11 февраля в рамках уголовного дела К.К.О. водворен в ИВС ОВД Таласа. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности других причастных лиц.

ГКНБ призывает граждан на анонимной основе информировать о коррупционных проявлениях в государственных учреждениях по телефону 0312660475.