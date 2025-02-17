Махинации с земельными участками выявили в Бишкеке

В Орокском муниципальном территориальном управлении (новые территории Бишкека) выявили факты незаконного выделения земельных участков местными властями. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

По ее данным, столичный надзорный орган выявил: несмотря на то что указом президента от 29 декабря 2023 года запрещена трансформация земельных участков, 29 февраля 2024-го участок в селе Джал площадью 534 квадратных метра незаконно передан гражданину К.Т.

Кроме того, незаконно создана комиссия по земельной амнистии, на основании решения которой в собственности передали участки 19 самовольно застроенных жилых домов общей площадью 2,06 гектара.

Прокуратура Бишкека по данным фактам возбудила уголовное дело по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Оно передано в УВД Ленинского района для следственных действий.