15:59
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Происшествия

В городе Ош мужчина дал взятку чекисту, проверявшему законность приватизации

В Алайском районе Ошской области мужчина дал взятку сотруднику ГКНБ за прекращение проверки. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В Алайском районе сотрудники ГКНБ задержали мужчину за то, что он принес 75 тысяч сомов чекисту, проверявшему его участок на законность приватизации. Три гектара земли раньше принадлежали молочно-товарной ферме Алайского района. Мужчина принес деньги в кабинет чекиста и передал ему в руки, после туда вошли другие работники спецслужб и провели задержание.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/320151/
просмотров: 988
Версия для печати
Материалы по теме
Судью Ленинского райсуда задержали за получение взятки
Задержан еще один член партии «Социал-демократы»
Приватизированный детский лагерь «Орленок» вернули в собственность государства
Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в Сосновке и оформил на отца с братом
ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Наццентра онкологии
Государству вернули имущество бывшего Мин-Кушского завода «Оргтехника»
При получении $10 тысяч задержан следователь Первомайского РУВД Бишкека
Вымогательство, пытки и изнасилование. Уволен ряд милицейских чиновников
ГКНБ задержал певца Кайрата Примбердиева
За два года зафиксировано более 200 ложных сообщений о терроризме — ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства &laquo;ЭлКат&raquo; В ГКНБ наконец прокомментировали задержание руководства «ЭлКат»
Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в&nbsp;Сосновке и&nbsp;оформил на&nbsp;отца с&nbsp;братом Член ОПГ Кольбаева отобрал детский сад в Сосновке и оформил на отца с братом
Смерть восьмиклассника в&nbsp;Бишкеке. Решается вопрос эксгумации Смерть восьмиклассника в Бишкеке. Решается вопрос эксгумации
В&nbsp;торговом центре Bishkek Park произошел пожар В торговом центре Bishkek Park произошел пожар
Бизнес
Депозит до&nbsp;16,5 процента&nbsp;&mdash; начните копить с&nbsp;O!Bank уже сегодня Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня
Безлимит от&nbsp;MEGA на&nbsp;Instagram и&nbsp;мессенджеры: свобода общения без ограничений Безлимит от MEGA на Instagram и мессенджеры: свобода общения без ограничений
В&nbsp;будущее с&nbsp;надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в&nbsp;Нарыне В будущее с надежным партнером. KICB открыл новое здание филиала в Нарыне
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
17 февраля, понедельник
15:38
Парк на Южной магистрали заливает из канализационного слива Парк на Южной магистрали заливает из канализационного с...
15:36
Очередная драка среди школьников. В Узгене ученик попал в больницу
15:30
Депозит до 16,5 процента — начните копить с O!Bank уже сегодня
15:27
Подозреваемые в похищении человека задержаны в городе Ош
15:27
Минобразования планирует ликвидировать тестирование «Алтын тамга»