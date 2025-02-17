В городе Ош мужчина дал взятку чекисту, проверявшему законность приватизации

В Алайском районе Ошской области мужчина дал взятку сотруднику ГКНБ за прекращение проверки. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от НОВОСТИ КЫРГЫЗСТАНА (@24_kg)

В Алайском районе сотрудники ГКНБ задержали мужчину за то, что он принес 75 тысяч сомов чекисту, проверявшему его участок на законность приватизации. Три гектара земли раньше принадлежали молочно-товарной ферме Алайского района. Мужчина принес деньги в кабинет чекиста и передал ему в руки, после туда вошли другие работники спецслужб и провели задержание.

Следствие продолжается.