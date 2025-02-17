Очередная драка среди школьников. В Узгене ученик попал в больницу

В Узгенском районе Ошской области в результате драки среди школьников ученик попал в больницу. Об этом сообщили в областной милиции.
По ее данным, инцидент произошел 14 февраля. Факт зарегистрирован. 16-летнему пострадавшему назначили судебно-медицинскую экспертизу.
По словам свидетелей, между учениками 11-го класса произошел конфликт, в результате чего избили К.Э. Возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Следствие продолжается.
Напомним, только за последнее время в стране зафиксированы три школьные драки со смертельным исходом: в Кара-Суу после избиения умер девятиклассник, в Канте после потасовки учеников скончался мальчик, а в бишкекской школе № 72 восьмиклассника избили в туалете, он скончался в реанимации. Еще одна драка учеников — в Баткене — закончилась поножовщиной. Во время потасовки пострадал один мальчик — ему нанесли ножевое ранение. Он госпитализирован в больницу.