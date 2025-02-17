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Происшествия

Подозреваемые в похищении человека задержаны в городе Ош

В городе Ош мужчины похитили человека и требовали у него крупную сумму денег.

Следствие установило, что 16 января в микрорайоне «Ак-Тилек» по улице Т.Шоноева возле городской больницы неизвестные лица на авто Daewoo Tico, применив физическую силу, посадили в автомашину и увезли в неизвестном направлении гражданина К.Д.У.

В результате оперативных действий по подозрению в преступлении задержаны 35-летний К.у.Т., 34-летние К.у.К. и И.Н.И.

Злоумышленники увезли потерпевшего в сторону Узгенского района Ошской области, где удерживали двое суток. Они заставили его перевести на мобильный кошелек 190 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Один из участников водворен в ИВС УВД Оша.

Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/320173/
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