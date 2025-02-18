12:01
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Происшествия

Не теряйте бдительности! Мошенники для обмана теперь стали использовать ОДКБ

Мошенники для обмана теперь стали использовать ОДКБ. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, злоумышленники начали действовать от имени Организации Договора о коллективной безопасности. В соцсетях они распространяют пост, в котором предлагают новую «услугу» — обещают помочь вернуть деньги, «если вас обманул брокер».

В тексте фальшивки говорится о некой структуре под названием «киберполиция», которая якобы совместно с советом ОДКБ возвращает деньги.

В организации призывают к бдительности и не верить мошенникам. ОДКБ не занимается возвратом денег и не создавала никаких псевдоструктур, таких как «киберполиция».
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/320329/
просмотров: 2753
Версия для печати
Материалы по теме
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
Внимание! В Instagram вновь распространяют фейки о «заработке» от имени 24.kg
В ОДКБ отметили наградами некоторых чиновников Кыргызстана
Кыргызстан уделит особое внимание усилению миротворчества в ОДКБ — глава МИД
В ОДКБ рассказали об итогах антинаркотической деятельности в 2024 году
Генсек ОДКБ анонсировал командно-штабные учения «Рубеж-2025» в Кыргызстане
Вторжение в Россию или Беларусь для НАТО было бы безрассудством — генсек ОДКБ
Обустройство таджикско-афганской границы в рамках ОДКБ начнется в 2025 году
Садыр Жапаров выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
Ситуация в мире и регионе требует объединения усилий для сохранения стабильности
Популярные новости
Не&nbsp;менее 48&nbsp;человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в&nbsp;Мали Не менее 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на&nbsp;остановке В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке
Задержание судьи в&nbsp;Бишкеке. Подробности от&nbsp;ГКНБ Задержание судьи в Бишкеке. Подробности от ГКНБ
Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
12:00
Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле...
11:44
В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки
11:37
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
11:27
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента
11:17
В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов