12:02
USD 87.45
EUR 91.44
RUB 0.96
Происшествия

На трассе Бишкек — Ош ввели ограничения для грузового транспорта

Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе Бишкек — Ош временно ограничено движение для грузовых автомобилей.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, сегодня с 19.30 на посту «Арал» в Токтогульском районе и на перевале Ала-Бель введены ограничения на проезд всех видов грузового транспорта. Для легковых автомобилей движение разрешено.

В данный момент на участке Ала-Бель сильная метель и плохая видимость.

Сотрудники ДЭП-23 проводят работы по очистке трассы от снега и подсыпке противоскользящими материалами.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/320354/
просмотров: 1773
Версия для печати
Материалы по теме
Ограничения для большегрузов на трассе Бишкек — Ош сняли
Производители предлагают установить минимальную контрольную цену на цемент
На посту «Сосновка» сняли ограничения для большегрузов
На трассе Бишкек — Ош сошла лавина, движение временно ограничено
Московские аэропорты возобновили работу после временных ограничений
Пробки. Мэрия Бишкека предлагает ограничить движение грузовиков в часы пик
Сняты ограничения на проезд грузового автотранспорта на перевале Тоо-Ашуу
Цены на уран резко выросли после введения РФ временных ограничений на экспорт
На посту «Сосновка» вновь введено ограничение на проезд грузового транспорта
На посту «Сосновка» сняли ограничения для большегрузов
Популярные новости
Не&nbsp;менее 48&nbsp;человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в&nbsp;Мали Не менее 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали
В&nbsp;Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на&nbsp;остановке В Бишкеке задержан водитель автобуса, избивший парня на остановке
Задержание судьи в&nbsp;Бишкеке. Подробности от&nbsp;ГКНБ Задержание судьи в Бишкеке. Подробности от ГКНБ
Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту Липовый племянник президента Кыргызстана пытался отобрать угольную шахту
Бизнес
Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях Комплексная помощь специалистов Acıbadem при неврологических заболеваниях
MEGA объявляет о&nbsp;проведении аукциона по&nbsp;реализации автомобилей MEGA объявляет о проведении аукциона по реализации автомобилей
Манифест новой эпохи Манифест новой эпохи
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; подвело итоги 2024 года ОАО «Кыргызтелеком» подвело итоги 2024 года
19 февраля, среда
12:00
Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле и дороже всего Сколько стоит снять квартиру в Бишкеке. Где они дешевле...
11:44
В Узбекистане разрешат создавать микрофинансовые банки
11:37
Мошенники стали обманывать людей, прикрываясь лицами депутатов — Жанар Акаев
11:27
Торага Жогорку Кенеша опроверг слухи о роспуске парламента
11:17
В Жогорку Кенеше хотят снять председателя одного из комитетов