На Иссык-Куле физрук нашел повешенную школьницу, она скончалась в больнице

В селе Барскоон Джети-Огузского района физрук спас школьницу от суицида, но она скончалась в больнице. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

Инцидент произошел 5 февраля в спортзале местной школы. Физрук обнаружил 17-летнюю девушку повешенной на турнике, снял ее со снаряда и оказал первую помощь. Ее госпитализировали, но 14 февраля девушка скончалась в реанимации.

Факт зарегистрирован в УВД региона по статье «Доведение до суицида» УК КР. Назначены все необходимые экспертизы. Следствие продолжается.