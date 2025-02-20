Очередной незаконный ввоз автомобилей выявили таможенники Кыргызстана. Об этом сообщает Таможенная служба.

По данным ведомства, сотрудники Северо-Восточной таможни выявили факт нарушения при ввозе машин BYD E5 из Китая с завышенным годом выпуска.

Фото Таможенной службы

На пункт таможенного оформления «Автомобильный» в КР прибыло девять авто, в товаросопроводительных документах которых указан 2020 год выпуска. Это могло бы позволить импортеру не уплачивать НДС и таможенные пошлины в соответствии с законодательством. Однако в ходе проверки установлено, что реальный год выпуска автомобилей — 2018-й.

По данным судебно-экспертной службы Минюста, сумма неуплаченных таможенных платежей составила 2,5 миллиона сомов.

Материалы переданы в следственное управление Таможенной службы для дальнейшего разбирательства.