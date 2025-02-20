Задержан интернет-мошенник: рассылал сообщения от имени чиновников

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД выявили факт мошенничества через мессенджер WhatsApp. Злоумышленник, представляясь высокопоставленными лицами, отправлял гражданам сообщения с целью завладения их денежными средствами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР. В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники милиции установили абонентские номера и мобильные устройства, использовавшиеся в преступной схеме.

В результате задержан подозреваемый — гражданин Э.Э., 2006 года рождения. При обыске у него обнаружены и изъяты 8 банковских карт, 176 новых SIM-карт различных сотовых операторов, 33 упаковки от SIM-карт, в том числе 6 иностранных SIM-карт, 12 микроSIM-карт, а также USB-накопитель, ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны.

Подозреваемый доставлен в следственную службу МВД. Расследование продолжается.