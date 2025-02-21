В городе Ош мужчина хотел дать взятку в 870 тысяч сомов наркоборцу

В здании УВД Оша при даче взятки милиционеру задержан 36-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Установлено, что 18 февраля 36-летний А.А. предложил взятку милиционеру южной столицы для изменения меры пресечения в отношении обвиняемого. Правоохранитель обратился с рапортом к руководству, после возбудили дело по статье «Дача взятки» УК КР.

Накануне, 20 февраля, мужчину задержали в кабинете следователя Службы по противодействию незаконному обороту наркотиков по Ошу и одноименной области при передаче 870 тысяч сомов. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.