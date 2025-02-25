Государству вернули объекты социальной инфраструктуры на 341,8 миллиона сомов

Генеральная прокуратура Кыргызстана вернула в муниципальную собственность несколько объектов социальной инфраструктуры, ранее принадлежавших ОАО «Птицефабрика «Улар» в селе Бирдик Аламединского района Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба ГП КР.

По ее данным, в ходе прокурорской проверки установили, что данные объекты в нарушение требований законодательства своевременно не передали в муниципальную собственность при приватизации предприятия, и они незаконно оставались в распоряжении акционерного общества.









В муниципальную собственность вернули:

фельдшерско-акушерский пункт, баню, почтовое отделение, клуб, парк и водонапорную башню, расположенные на земельном участке площадью 3,32 гектара.

Общая стоимость имущества 341 миллион 857 тысяч сомов.