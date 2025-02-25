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Происшествия

Верховный суд оставил в силе приговор в отношении журналистов Temirov Live

25 февраля Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу адвокатов журналистов Temirov Live Махабат Тажибек кызы и Азамата Ишенбекова.

Как сообщила правозащитница Гульшайыр Абдирасулова, Верховный суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, согласно которому журналистов приговорили к шести и пяти годам тюрьмы соответственно.

По словам Абдирасуловой, судебный процесс посетили представители подкомитета Европарламента по правам человека.

До заседания суда Платформа действий медиа Кыргызстана опубликовала обращение, в котором призвала Верховный суд принять решение исключительно на основе закона, ГСИН — гарантировать безопасность Махабат Тажибек кызы, а власти КР — прекратить использовать уголовное законодательство как инструмент давления на представителей СМИ.

19 февраля журналист-расследователь Болот Темиров сообщил об угрозе жизни и здоровью Махабат Тажибек кызы со стороны другой отбывающей наказание в женской колонии. После этого восемь международных правозащитных организаций опубликовали совместное заявление, в котором призвали власти Кыргызстана обеспечить безопасность осужденной журналистки. Однако в ГСИН заявили, что опубликованная Болотом Темировым информация не соответствует действительности и безопасности Тажибек кызы ничего не угрожает.

Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков были среди 11 журналистов, которых арестовали в январе 2024 года. Все они действующие или бывшие члены команды расследователя Болота Темирова. Милиция предъявила журналистам обвинение по статье 278 «Призывы к массовым беспорядкам» УК КР.

В октябре прошлого года Ленинский районный суд Бишкека огласил приговор, согласно которому Махабат Тажибек кызы, которая является супругой Болота Темирова, и Азамат Ишенбеков получили шесть и пять лет тюрьмы соответственно, а Актилек Капаров и Айке Бейшекеева — по три года пробации. Остальные фигуранты дела были оправданы. В декабре городской суд оставил в силе обвинительный приговор в отношении четырех журналистов.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/321010/
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