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Задержание милиционера в Бишкеке — подробности от ГКНБ

В пресс-центре Госкомитета национальной безопасности рассказали подробности задержания следователя ГОМ-8 УВД Первомайского района Бишкека при получении взятки в 350 тысяч сомов.

Напомним, 24 февраля источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что чекисты задержали милиционера у него в кабинете при получении 350 тысяч сомов.

«Сотрудники ГКНБ совместно с СВР МВД КР установили, что следователь Первомайского РУВД капитан юстиции Б.У.А. создал условия для систематического вымогательства и получения денег за свидания задержанных с родными. Возбуждено дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР», — пояснили в ГКНБ.

Милиционера задержали во время получения взятки. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается. В ГКНБ добавили, что задержанный Б.У.А. понесет ответственность по всей строгости закона, без каких-либо послаблений.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/321019/
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