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Происшествия

В Бишкеке 70-летнего физрука обвинили в домогательстве второклассницы

В Бишкеке учителя физкультуры одной из школ обвинили в домогательстве второклассницы. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района столицы.

В милицию обратилась женщина с просьбой принять меры в отношении физрука, который во время урока совершал непристойные действия в отношении ее дочери, ученицы второго класса. 25 февраля факт зарегистрирован в журнале учета информации и начата доследственная проверка.

В следственную службу был доставлен 70-летний И.А., который отрицает факт. Назначены все необходимые экспертизы, по результатам которых будет дана юридическая оценка действиям физрука.

В УВД Ленинского района добавили, что с аналогичными заявлениями в отношении этого учителя обратились еще несколько человек.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/321201/
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