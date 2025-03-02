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Происшествия

В Бишкеке задержан блогер, подозреваемый в смертельном ДТП

В Бишкеке задержан блогер, подозреваемый в смертельном ДТП. В ГУВД информацию подтвердили.

ГУВД
Фото ГУВД. В Бишкеке задержан блогер, подозреваемый в смертельном ДТП

Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на 25 февраля на Южной магистрали. По предварительным данным, автомобиль BMW ехал по магистрали и на пересечении с улицей Асылкеч врезался в скутер, который поворачивал налево. От полученных травм 17-летний парень скончался до приезда скорой.

По словам брата погибшего, за рулем авто был известный блогер и бизнесмен Манас Эгембердиев, который на момент ДТП якобы ехал на большой скорости.

Данный факт зарегистрирован в Журнале учета информации по статье 312 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автомототранспортных средств, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред» УК КР.

Водитель BMW задержан и водворен в ИВС. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/321497/
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