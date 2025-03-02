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Происшествия

На спидометре было 120! Видео из авто блогера, совершившего смертельное ДТП

На момент ДТП со скутером, в результате чего скончался 17-летний парень, скорость авто составила 120 километров в час. Об этом 24.kg рассказал источник в правоохранительных органах и прислал видео, снятое в салоне авто — виновника аварии.



Напомним, что в ночь на 25 февраля на Южной магистрали в результате ДТП с участием скутера и автомобиля BMW погиб 17-летний парень. Брат погибшего рассказал 24.kg, что за рулем легковушки находился блогер и бизнесмен Манас Эгембердиев, который пытается избежать наказания.



На кадрах, снятых в салоне авто, видно, что блогер разгоняется по магистрали с 70 километров в час и выше. На момент столкновения со скутером его скорость составляла 120 километров в час, что говорит о явном превышении.

В ГУВД сообщили, что возбуждено дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации авто, повлекшее по неосторожности особо тяжкий вред» УК КР. Блогер задержан и водворен в ИВС.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/321501/
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