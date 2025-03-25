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Происшествия

В Чуйской области устраняют последствия селевых потоков

В Жайылском районе Чуйской области из-за проливных дождей и повышения температуры воздуха началось интенсивное таяние снега, в результате чего пострадало село Кайсар Суусамырского айыльного аймака. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

На место выехали пять спасателей Жайылского района ПСЧ № 22 УМЧС по Чуйской области с двумя мотопомпами. Также для устранения последствий селевого потока задействован трактор Суусамырского айыльного аймака.

Сотрудники МЧС осуществили подрыв ледового полотна реки для освобождения русла. Ситуация разрешилась.

Также на пульт диспетчерской службы 112 поступило сообщение о подтоплении в селе Арпа-Текир Ибраимовского айыльного аймака Чуйской области.

24 марта в 21.20 на место выехала оперативная группа отдела ЧС управления МЧС по Чуйской области для устранения последствий подтоплений. Также дополнительно привлечены экскаватор и трактор села Ибраимов и десять человек из числа местных жителей.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/323786/
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