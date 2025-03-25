Российские журналисты погибли в Донбассе в результате обстрела

Оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели погибли в Луганской области, находящейся под контролем российских сил. По данным СМИ, журналисты скончались в результате артиллерийского обстрела.

Сообщается, что вместе с ними погиб и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

В машину журналистов, по информации СМИ, попала ракета от системы залпового огня HIMARS.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели журналистов и других гражданских лиц.

По неподтвержденным данным, еще один военный корреспондент из съемочной группы получил тяжелое ранение.