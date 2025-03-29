Число жертв землетрясения в Мьянме и Таиланде превысило 700 человек

Фото Athit Perawongmetha/Reuters. Последствия землетрясения в Бангкоке, 28 марта 2025 года

В результате мощного землетрясения магнитудой 7,7 в Мьянме, по последним данным, погибло не менее 694 человек, более 1 тысячи 670 получили ранения. Об этом сообщают мировые СМИ.

Серьезно пострадали города Мандалай и Сикайн. В Мандалае разрушены здания, мосты и исторические памятники, включая дворец XIX века. В Сикайне обрушился мост через реку Иравади, соединяющий город с пригородом Мандалая.

В столице Таиланда, Бангкоке, обрушилось строящееся 30-этажное здание, в результате погибли не менее 10 человек, 16 получили ранения, 101 человек числится пропавшим без вести. Власти объявили режим крупномасштабного бедствия. Число жертв растет, а спасатели продолжают разбирать завалы.

Как отмечают власти обеих стран, число жертв, скорее всего, будет больше — спасатели продолжают работать на развалинах зданий и пытаются найти выживших.

Утром 28 марта в центральной части Мьянмы произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7, эпицентр которого находился недалеко от города Мандалай.

Спустя 12 минут после первого толчка последовал повторный толчок магнитудой 6,4. Они ощущались в соседних странах, включая Таиланд, Индию, Китай и Лаос.