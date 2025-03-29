Задержан первый вице-мэр города Каракола Эрлан Айсаракунов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
Как отмечается, спецслужбы установили факт злоупотребления должностным положением руководства мэрии города и других лиц. Они реализовали муниципальный земельный участок по заниженной цене.
Установлено, что в 2021-2022 годах для строительства многоэтажного социального жилого дома и студенческих общежитий в микрорайоне «Кашка-Суу» мэрия Каракола выделила и выставила на торги земельный участок мерою 8 тысяч 312,9 квадратных метра.
После земельная комиссия мэрии выносит решение о предоставлении гражданину А.Н.К. равнозначного земельного участка в микрорайоне «Кашка-Суу», стоимость которого намного превышает сумму, предложенную за земельный участок, по которому проводились торги.
По результатам следствия вице-мэр задержан и водворен в ИВС ГОВД Каракола.